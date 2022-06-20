«Динамо» объявило о продлении контракта с Сергеем Паршивлюком

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк продлил контракт со столичным клубом до лета 2023 года. Об этом информирует пресс-служба бело-голубых.

В сообщении клуба отмечается, что в рамках достигнутых договорённостей Сергей Паршивлюк планирует начать обучение для получения тренерской лицензии – с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба.

Сообщается, что сезон-2022/2023 станет для защитника бело-голубых уже четвёртым в московском «Динамо». 33-летний защитник выступает за столичный клуб с 2019 года. За это время он провёл 65 матчей (из них 58 в Российской Премьер-Лиге).

В минувшем сезоне столичное «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также московская команда пробилась в финал Кубка России, где уступила столичному «Спартаку».