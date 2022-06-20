«Динамо» объявило о продлении контракта с Сергеем Паршивлюком

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк продлил контракт со столичным клубом до лета 2023 года. Об этом информирует пресс-служба бело-голубых.
В сообщении клуба отмечается, что в рамках достигнутых договорённостей Сергей Паршивлюк планирует начать обучение для получения тренерской лицензии – с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба.
Сообщается, что сезон-2022/2023 станет для защитника бело-голубых уже четвёртым в московском «Динамо». 33-летний защитник выступает за столичный клуб с 2019 года. За это время он провёл 65 матчей (из них 58 в Российской Премьер-Лиге).
В минувшем сезоне столичное «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также московская команда пробилась в финал Кубка России, где уступила столичному «Спартаку».
- 20 июня 2022
-
19:28
-
19:23
-
19:19
-
19:02
-
18:57
-
18:53
-
18:47
-
18:44
-
18:38
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:16
-
18:04
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:35
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:12
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:36
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
16:08