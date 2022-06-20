Бердыев не контактировал с клубами РПЛ. Он вёл переговоры с зарубежными командами с мая

Бывший главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», вёл переговоры с зарубежными клубами с мая, когда ещё работал в казахстанской команде. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



При этом Бердыев не контактировал с российскими клубами. Как отметил источник, речь только о командах из других стран.

Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.