Бувач прокомментировал продление контракта Паршивлюка с «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.



«Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».



Напомним, новый контракт Паршивлюка с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. 33-летний защитник выступает за столичный клуб с 2019 года. За это время он провёл 65 матчей (из них 58 в Российской Премьер-Лиге). В минувшем сезоне столичное «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме «Динамо» объявило о продлении контракта с Сергеем Паршивлюком