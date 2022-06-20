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Бувач прокомментировал продление контракта Паршивлюка с «Динамо»

Бувач прокомментировал продление контракта Паршивлюка с «Динамо»
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Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

«Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Напомним, новый контракт Паршивлюка с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. 33-летний защитник выступает за столичный клуб с 2019 года. За это время он провёл 65 матчей (из них 58 в Российской Премьер-Лиге). В минувшем сезоне столичное «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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