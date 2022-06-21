«Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Владислава Сарвели

«Сочи» и «Крылья Советов» договорились о трансфере нападающего Владислава Сарвели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник из самарской команды. «Сочи» воспользовался правом выкупа игрока.
В ближайшее время Владислав Сарвели присоединится к «Сочи» на сборе команды.
В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко. ФК «Сочи» по итогам минувшего сезона занял второе место в РПЛ, впервые в истории завоевав серебряные медали российского первенства.
- 21 июня 2022
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