Бердыев получил пост в иранском клубе при помощи Азмуна

Назначению Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского клуба «Трактор» поспособствовал нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Азмун выступал под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове». Вместе с казанцами специалист дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.
Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана. Сегодня, 20 июня, Бердыев возглавил иранский «Трактор».
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