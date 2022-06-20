«Сумма нам не по карману». В «Нижнем» заявили, что не делали предложений по Агаларову

Генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что клуб не делал предложений по переходу нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«Предложение о трансферном выкупе Агаларова мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что нижегородский клуб сделал официальное предложение по трансферу форварда уфимского клуба. Отмечается, что сам игрок готов перейти в клуб, где он гарантированно получит игровое время и сможет работать под руководством нового тренера нижегородцев Михаила Галактионова, с которым знаком по молодёжной сборной. Агаларов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ с 19 голами.
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