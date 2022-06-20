Габулов — об отказе Польши вызывать Рыбуса в сборную: жизнь уже не будет такой, как прежде

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов поделился мнением о решении Польского футбольного союза (PZPN) не вызывать полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса в сборную.



«Сложно предугадать, когда это закончится. Неслучайно Владимир Путин заявил, что жизнь уже не будет такой, как прежде. Это касается и спорта. Нам нужно стратегически развивать свой футбол в условиях сегодняшнего дня, чтобы уровень игры рос, а команды показывали зрелищный интенсивный футбол. Не нужно ждать, что всё вернётся на круги своя», — приводит слова Габулова «RT на русском».

Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира — 2022.