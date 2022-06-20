Скарони — о возможном уходе Леау: «Милан» доказал, что способен заменить кого угодно
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Председатель правления «Милана» Паоло Скарони предположил, что «россонери» не будут паниковать, если этим летом потеряют нападающего Рафаэла Леау.
«Я не работаю над трансферами и не хочу вмешиваться. Леау, без сомнения, драгоценный алмаз, но «Милан» доказал, что способен заменить, казалось бы, незаменимого. Я помню травму Симона Кьера и появление Пьера Калюлю, оглядываясь назад, мы все счастливы, что открыли для себя новый талант», — приводит слова Скарони Football Italia.
Ранее появлялась информация о том, что Леау сменил агентов. Напомним, португальский форвард перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году за € 23 млн. Ранее сообщалось, что подписать Леау готовы «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «ПСЖ».
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