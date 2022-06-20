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«Лидс» установил цену в € 75 млн для лондонского «Арсенала» за подписание Рафиньи

«Лидс» установил цену в € 75 млн для лондонского «Арсенала» за подписание Рафиньи
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Бразильский вингер «Лидса» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли может перейти в лондонский «Арсенал». Нынешний клуб бразильского игрока оценил своего футболиста в € 75 млн. Именно с такой суммой нужно расстаться «канонирам», чтобы увидеть игрока в своём составе. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что игрок «Лидса» намерен перейти в «Арсенал», а предложение лондонского клуба за бразильского вингера полностью устраивает нынешний клуб игрока.

Также ранее сообщалось, что на полузащитника серьёзно претендует испанская «Барселона». В минувшем сезоне Рафинья Рафаэл Диас Беллоли провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 45 млн. Контракт бразильского игрока с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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