«Интер» сделал новое предложение «Челси» по аренде Ромелу Лукаку

«Интер» сделал новое предложение лондонскому «Челси» по трансферу форварда Ромелу Лукаку. Миланский клуб предлагает € 7 млн за аренду 29-летнего бельгийского нападающего. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что предыдущая договорённость между клубами об аренде форварда сборной Бельгии за € 10 млн не устроила президента «Интера» Стивена Чжана. Теперь итальянский клуб пытается сбить цену арендного соглашения.

Лукаку пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Соглашение бельгийского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.