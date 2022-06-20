«Интер» сделал новое предложение «Челси» по аренде Ромелу Лукаку
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«Интер» сделал новое предложение лондонскому «Челси» по трансферу форварда Ромелу Лукаку. Миланский клуб предлагает € 7 млн за аренду 29-летнего бельгийского нападающего. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что предыдущая договорённость между клубами об аренде форварда сборной Бельгии за € 10 млн не устроила президента «Интера» Стивена Чжана. Теперь итальянский клуб пытается сбить цену арендного соглашения.
Лукаку пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Соглашение бельгийского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
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