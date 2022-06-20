Червиченко — о Бердыеве: не знаю, как добрался до Ирана. Разве что Азмун сделал протекцию

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Курбан Бердыев получил назначение на пост главного тренера иранского клуба при помощи Сердара Азмуна.
«Сложно сказать, почему Бердыев оказался не востребован в России. На самом деле он тяжёлый по натуре человек. Может быть, никто не хочет напрягаться в плане уживчивости с таким тренером. Может быть, никто не может выполнить его требования по составу, материально-базовым показателям. Может быть, кого-то раздражают его чечётки, бормотания, что он себе молитвы читает. Сколько людей, столько и подходов. Удивлён ли я его решению поехать в Иран? Я не знаю, как он туда добрался. Разве что Азмун ему сделал какую-то протекцию», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что назначению Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского клуба «Трактор» поспособствовал нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун.
- 20 июня 2022
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