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Червиченко — о Бердыеве: не знаю, как добрался до Ирана. Разве что Азмун сделал протекцию

Червиченко — о Бердыеве: не знаю, как добрался до Ирана. Разве что Азмун сделал протекцию
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Курбан Бердыев получил назначение на пост главного тренера иранского клуба при помощи Сердара Азмуна.

«Сложно сказать, почему Бердыев оказался не востребован в России. На самом деле он тяжёлый по натуре человек. Может быть, никто не хочет напрягаться в плане уживчивости с таким тренером. Может быть, никто не может выполнить его требования по составу, материально-базовым показателям. Может быть, кого-то раздражают его чечётки, бормотания, что он себе молитвы читает. Сколько людей, столько и подходов. Удивлён ли я его решению поехать в Иран? Я не знаю, как он туда добрался. Разве что Азмун ему сделал какую-то протекцию», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что назначению Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского клуба «Трактор» поспособствовал нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун.

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