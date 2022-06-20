В «Базеле» сообщили, что решение о будущем Чалова не принято. Игроку нравится в клубе

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о будущем российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарском клубе.
«У Фёдора действующий контракт с «Базелем» до 30 июня. И в данный момент не совсем понятно, что будет дальше. Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Фёдор тренируется с командой. Новый главный тренер хотел бы лично посмотреть его в деле, но окончательного решения не принято. Мы сами не знаем, насколько возможно продление соглашения в связи со сложившейся сложной ситуацией.
Хочет ли «Базель» сохранить Чалова? Ответ на этот вопрос основывается на спортивной составляющей, и именно наш тренер должен решить. Но решения, повторю, пока нет. Ситуация непростая, как я понимаю, в ближайшие несколько дней она не изменится. Ближе к концу июня мы всё же должны будем принять решение. Я слышал, что самому Чалову нравится в «Базеле» и он хотел бы задержаться в клубе», — приводит слова Майстера «РБ Спорт».
- 20 июня 2022
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