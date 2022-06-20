Нобоа: до назначения в «Сочи» о Гаранине ничего не слышал
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера сочинской команды.
«О Гаранине до назначения в «Сочи» я ничего не слышал. Пока с ним тоже не познакомился, потому что у меня до 23-го числа отпуск, я провожу выходные с семьёй.
Но я, конечно, слежу за новостями. Думаю, руководители изучали его и смотрели игры его команд. Уверен, это хороший тренер. Мы будем стараться повторить результат прошлого года с новым тренером», — приводит слова Нобоа Metaratings.
«Сочи» объявил о назначении Гаранина сегодня, 20 июня. В тренерский штаб также вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. Напомним, прошлый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА.
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