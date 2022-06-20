Зелимхан Бакаев: мой переход в «Зенит» точно войдёт в историю

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал переход из «Спартака» в санкт-петербургский клуб.



«Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере. Так как я всё время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолёты. Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

Это серьёзный вызов. Мой переход точно войдёт в историю», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Полное интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.