Бакаев рассказал, как поддержал брата Солтмурада после вылета в ФНЛ

Игрок сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как поддержал брата футболиста казанского «Рубина» Солтмурада Бакаева после вылета клуба в Футбольную национальную лигу.

«Первые два дня ничего ему не писал. Потом сказал: «Надо работать, всё будет хорошо». Это действительно непростой момент и для него, и для клуба. Но всё обязательно наладится. Чего не хватило «Рубину»? Пары очков. А большего я и не знаю, потому как не любитель лезть с вопросами: «Что там у вас внутри команды?». Ни я, ни брат так не делаем», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Полностью интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.