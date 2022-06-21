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«Он меня уничтожил». Бакаев рассказал, против кого из «Зенита» ему игралось сложнее всего

«Он меня уничтожил». Бакаев рассказал, против кого из «Зенита» ему игралось сложнее всего
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого из футболистов санкт-петербургского клуба ему было сложнее всего играть.

«Против кого из «Зенита» мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещё во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». За основу московского клуба Зелимхан дебютировал в 2015 году. Бакаев провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. По окончании сезона-2021/2022 «Спартак» не стал продлевать контракт с Зелимханом, футболист стал свободным агентом и присоединился к «Зениту».

Полное интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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