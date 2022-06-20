Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» о своём уходе из клуба
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Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о своём уходе из клуба.
«Каттани сказал, что история Бакаева и «Спартака» завершилась естественно. Красивые слова. Давай так и скажем», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Напомним, Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак» на правах свободного агента и перешёл в санкт-петербургский «Зенит». С московским клубом российский атакующий полузащитник в минувшем сезоне завоевал Кубок России, обыграв в финальном матче столичное «Динамо» со счётом 2:1.
Полностью интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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