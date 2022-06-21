«Лион» интересуется полузащитником «Тоттенхэма»

Испанский полузащитник «Тоттенхэма» Брайан Хиль попал в сферу интересов «Лиона». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, французский клуб обратился к английской стороне с целью узнать о доступности для трансфера 21-летнего игрока лондонского клуба.

Брайан Хиль провёл всего девять матчей в английской Премьер-лиге за «Тоттенхэм», с тех пор как был приобретён английской командой летом 2021 года. Контракт Брайана Хиля со «шпорами» действует до лета 2026 года, и вторую часть минувшего сезона испанец отыграл на правах аренды в «Валенсии». В испанском клубе Брайан Хиль провёл 17 матчей и отметился одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского игрока в € 18 млн.