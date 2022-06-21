Зелимхан Бакаев рассказал, в честь кого взял седьмой номер в «Зените»

Игрок «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, в честь кого взял седьмой номер в санкт-петербургском клубе.

«Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча «Манчестер Юнайтед», а уже после посмотрел о нём два документальных фильма. Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. Очень надеюсь, что как-нибудь пересечёмся с ним на поле в матче за сборные.

А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семёрка была занята – не взял бы. А так спросил, и мне сказали, что она свободна», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Полное интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.