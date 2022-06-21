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Директор «Баварии» встретился с Левандовским и обсудил будущее форварда

Директор «Баварии» встретился с Левандовским и обсудил будущее форварда
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«Бавария» пытается уговорить польского нападающего Роберта Левандовского отработать свой контракт до конца, сообщает Marca со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

По данным источника, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встретился с форвардом, чтобы попытаться убедить его остаться в мюнхенском клубе. В прошлую среду Салихамиджич приехал в дом нападающего на Мальорке, чтобы убедить его остаться. Однако встреча не увенчалась успехом, поскольку Левандовски полон решимости сменить обстановку.

Ранее сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны», «Челси» и «ПСЖ».

30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

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