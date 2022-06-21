Директор «Баварии» встретился с Левандовским и обсудил будущее форварда

«Бавария» пытается уговорить польского нападающего Роберта Левандовского отработать свой контракт до конца, сообщает Marca со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

По данным источника, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встретился с форвардом, чтобы попытаться убедить его остаться в мюнхенском клубе. В прошлую среду Салихамиджич приехал в дом нападающего на Мальорке, чтобы убедить его остаться. Однако встреча не увенчалась успехом, поскольку Левандовски полон решимости сменить обстановку.

Ранее сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны», «Челси» и «ПСЖ».

30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.