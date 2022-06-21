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Зелимхан Бакаев объяснил, почему считает «Зенит» самым сильным клубом России

Зелимхан Бакаев объяснил, почему считает «Зенит» самым сильным клубом России
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Полузащитник Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, почему считает «Зенит» самым сильным клубом России.

«Каким я видел «Зенит», когда он был моим соперником? Исключительно сильным. И это доказывают результаты клуба в последние годы. К матчам с «Зенитом» мы всегда готовились особенно: разбору соперника уделялось наибольшее количество времени. Понимали, что нам предстоит встреча с самым сильным клубом России, что просто не будет.

В чём сила «Зенита»? Подбор игроков, командное взаимодействие. Тут вообще без вопросов», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

В нынешнее летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита».

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