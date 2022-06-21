Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, на какой позиции ему было бы комфортно играть в «Зените».
«Комфортнее всего мне играть на флангах атаки. Но я не буду говорить: «Хочу играть вот тут». Где тренер скажет – там и буду. Тем более я так и играл два последних года: то на позиции латераля, то восьмёрки, то десятки, то в нападении. Готов ли я к конкуренции? Для меня это только в плюс. В «Зените» собраны очень сильные мастера: мы будем вместе играть, тренироваться, конкурировать. И как результат – прогрессировать», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
В нынешнее летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита». Ранее футболист выступал за «Спартак».
- 21 июня 2022
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