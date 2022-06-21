Представители «МЮ» прибыли в Амстердам, чтобы завершить переход вингера «Аякса»

Английский «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию крайнего нападающего амстердамского «Аякса» Антони, а представители английского клуба уже прибыли в Амстердам, чтобы завершить трансфер футболиста, сообщает Mirror.
По сведениям источника, клубы согласовали переход бразильца за € 46,5 млн. Также сообщается, что у Антони сложились хорошие отношения с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом за время совместной работы в предыдущие годы.
22-летний Антони стал игроком нидерландского клуба в июле 2020 года. В минувшем сезоне-2021/2022 бразильский футболист забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году.
В завершившемся сезоне Антони провёл за «Аякс» 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
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