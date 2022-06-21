«Лидс» заинтересован в покупке Адама Траоре

«Лидс» заинтересован в покупке испанского вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает Football Insider.



По информации источника, английский клуб видит игрока в структуре своей команды на следующий сезон. Они хотят подписать испанца этим летом. «Вулверхэмптон» хочет за игрока не менее £ 18 млн.



Ранее сообщалось, что Траоре, выступающий на правах аренды за «Барселону», вернётся в английскую команду в конце сезона. Испанский клуб не собирается выкупать права на 26-летнего игрока.



У испанской команды есть опция выкупа футболиста за € 30 млн. Траоре является воспитанником «Барселоны». Он покинул её в 2015 году, продолжив карьеру в Англии. Адама выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро», а с 2018 года играет в составе «Вулверхэмптона».



В нынешнем сезоне Траоре в 17 матчах за «Барселону» отдал четыре результативные передачи.