«Шахтёр» планирует базироваться в Польше, чтобы сохранить в составе легионеров

Донецкий «Шахтёр» планирует начать предсезонную подготовку на территории Польши, сообщает UA-Футбол.

По сведениям источника, причиной такого решения является желание клуба сохранить в составе хотя бы часть легионеров, которые в данный момент не хотят находиться на территории Украины. В Польше «горняки» также хотят проводить матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Источник также сообщает, что в случае старта нового сезона украинской Премьер-лиги приоритетным городом «Шахтёра» для проведения домашних матчей является Львов.

В середине июля донецкий клуб проведёт сборы на территории Нидерландов, где планируется несколько благотворительных матчей, среди которых игра с «Порту».

Раннее сообщалось, что бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в римский «Лацио».

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