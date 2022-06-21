«Шахтёр» планирует базироваться в Польше, чтобы сохранить в составе легионеров

Донецкий «Шахтёр» планирует начать предсезонную подготовку на территории Польши, сообщает UA-Футбол.
По сведениям источника, причиной такого решения является желание клуба сохранить в составе хотя бы часть легионеров, которые в данный момент не хотят находиться на территории Украины. В Польше «горняки» также хотят проводить матчи Лиги чемпионов УЕФА.
Источник также сообщает, что в случае старта нового сезона украинской Премьер-лиги приоритетным городом «Шахтёра» для проведения домашних матчей является Львов.
В середине июля донецкий клуб проведёт сборы на территории Нидерландов, где планируется несколько благотворительных матчей, среди которых игра с «Порту».
Раннее сообщалось, что бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио перешёл в римский «Лацио».
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