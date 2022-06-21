«Наполи» подпишет корейца из чемпионата Турции вместо Кулибали

«Наполи» подпишет корейского защитника «Фенербахче» Ким Мин Джэ в случае ухода сенегальца Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб нацелился на корейского игрока, потому что в клубе ожидают ухода сенегальца. Также прорабатываются и другие варианты усиления обороны. К Кулибали проявляет серьёзный интерес «Барселона».
Ранее «Наполи» поставил своей целью выручить € 80 млн за продажу Фабиана Руиса, Диего Демме и Маттео Политано.
По информации источника, Фабиан Руис уведомил руководство «Наполи» о желании покинуть Серию А уже этим летом. Ранее журналисту Экрему Конуру стало известно об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с «Наполи» истекает в конце следующего сезона, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt – € 55 млн.
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