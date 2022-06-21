Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» подпишет корейца из чемпионата Турции вместо Кулибали

«Наполи» подпишет корейца из чемпионата Турции вместо Кулибали
Комментарии

«Наполи» подпишет корейского защитника «Фенербахче» Ким Мин Джэ в случае ухода сенегальца Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб нацелился на корейского игрока, потому что в клубе ожидают ухода сенегальца. Также прорабатываются и другие варианты усиления обороны. К Кулибали проявляет серьёзный интерес «Барселона».

Ранее «Наполи» поставил своей целью выручить € 80 млн за продажу Фабиана Руиса, Диего Демме и Маттео Политано.

По информации источника, Фабиан Руис уведомил руководство «Наполи» о желании покинуть Серию А уже этим летом. Ранее журналисту Экрему Конуру стало известно об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с «Наполи» истекает в конце следующего сезона, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt – € 55 млн.

Новость по теме
Источник: Кулибали отказал «Барселоне» и хочет завершить карьеру в «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022