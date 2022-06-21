Винисиус — о будущем в «Реале»: хочу продолжить работу в лучшем клубе мира

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал грядущее продление контракта со своим клубом.

«Я хочу продолжить работу в лучшем клубе мира», — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец близок к пролонгации соглашения с «Королевским клубом». Контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Договор между сторонами уже подписан, а объявят об этом официально только в июле. Сумма выкупа игрока для других клубов составит € 1 млрд.

Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом испанской Ла Лиги по версии интернет-портала Transfermarkt. В обновлённом списке платформы трансферная стоимость молодого бразильца достигла отметки в € 100 млн и позволила ему возглавить данный рейтинг.

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.