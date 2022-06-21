Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия приехал на медосмотр команды на автомобиле «Волга» в кузове чёрного цвета, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Отметим, что, выйдя из автомобиля, Джикия немного прихрамывал.
Футболисты столичного клуба начали проходить плановый медосмотр перед началом предсезонной подготовки к старту Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».
Напомним, 28-летний Георгий Джикия является капитаном московского «Спартака» и выступает за клуб с 2017 года, куда перешёл из пермского «Амкара».
Джикия приехал на медосмотр «Спартака» на своей «Волге».
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