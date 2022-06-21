Бакаев: в «Спартаке» у ребят была школа. А у меня — занятия дриблингом на самодельном поле

Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, как начинал играть в футбол в детстве.



«Это правда, что кочки вашего самодельного поля в Назрани развили мой дриблинг. Представь: ты едешь на машине с помехой, а потом перестраиваешься на ровную дорогу. Конечно, тебе будет проще! Также отец учил нас с братом обводить фишки разными видами дриблинга, разрабатывать таким образом голеностоп. Правда, из-за того, что отрабатывали мы в основном технику, а не пас или удар, то в Москве мне поначалу было непросто. Когда я в 10 лет пришёл в академию «Спартака» (для меня это был первый такой опыт), ребята занимались там уже четыре года. У них была специализированная школа. А у меня – занятия дриблингом на самодельном поле. И когда через полтора года в Москву приехал отец, он был в шоке, насколько я отстаю от остальных. Говорил: «Давай, поехали обратно».



Я был слабым во всём, кроме техники. А на одной технике, как известно, футбол не держится. Но тот приезд отца стал для меня переломным моментом. Ради своей мечты я тренировался четыре раза в день. Просыпался в семь утра и отрабатывал удары об стенку деревянной коробки. После занятий в школе занимался лёгкой атлетикой, потому что в тот момент я был максимально медленным. А те тренировки – это не только бег, но и, например, приседания со штангой, другие упражнения, между которыми ты должен бегать кроссы.



И даже под конец такого насыщенного дня мне хотелось играть в футбол. Что я и делал с мальчишками у себя во дворе. Благодаря такой работе в моём развитии произошёл резкий скачок, и уже к 15 годам я стал стабильным игроком основы», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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