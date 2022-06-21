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Зелимхан Бакаев: мне 25 лет, но у меня уже есть седые волосы

Зелимхан Бакаев: мне 25 лет, но у меня уже есть седые волосы
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Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях после победы «Спартака» в финале Кубка России.

«Конечно, я считал, что заслужил сыграть в финале, хотя бы несколько минут. Конечно, футболист всегда считает, что заслуживает играть. Но я не хочу искать какие-то интриги. Раз тренер меня не поставил – это его решение, он посчитал нужным меня не ставить.

После свистка на это, конечно, было всё равно: меня захватила эйфория. А когда эмоции ушли, то догнало понимание: «Всё». Плакал ли я после финала? Нет, в жизни есть моменты посерьёзнее футбола. Однако не скрою, что это был непростой период. Мне 25 лет, но у меня уже есть седые волосы», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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