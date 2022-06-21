Источник: «МЮ» сделал улучшенное предложение по де Йонгу и согласовал с игроком контракт

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Барселоне» о покупке полузащитника Френки де Йонга. Английский клуб предложил за 25-летнего игрока € 70 млн и уже согласовал с ним личный контракт на пять лет. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед» хочет новый главный тренер команды Эрик тен Хаг, работавший с Френки в «Аяксе». Стороны ведут переговоры несколько недель, полузащитник может стать первым новичком «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года. В 138 матчах за команду хавбек забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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