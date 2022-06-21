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Источник: «МЮ» сделал улучшенное предложение по де Йонгу и согласовал с игроком контракт

Источник: «МЮ» сделал улучшенное предложение по де Йонгу и согласовал с игроком контракт
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«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Барселоне» о покупке полузащитника Френки де Йонга. Английский клуб предложил за 25-летнего игрока € 70 млн и уже согласовал с ним личный контракт на пять лет. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед» хочет новый главный тренер команды Эрик тен Хаг, работавший с Френки в «Аяксе». Стороны ведут переговоры несколько недель, полузащитник может стать первым новичком «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Очень странные дела Френки де Йонга. Самый непредсказуемый сериал лета Очень странные дела Френки де Йонга. Самый непредсказуемый сериал лета

Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года. В 138 матчах за команду хавбек забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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