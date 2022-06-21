Источник: «МЮ» сделал улучшенное предложение по де Йонгу и согласовал с игроком контракт

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение «Барселоне» о покупке полузащитника Френки де Йонга. Английский клуб предложил за 25-летнего игрока € 70 млн и уже согласовал с ним личный контракт на пять лет. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Видеть де Йонга в «Манчестер Юнайтед» хочет новый главный тренер команды Эрик тен Хаг, работавший с Френки в «Аяксе». Стороны ведут переговоры несколько недель, полузащитник может стать первым новичком «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года. В 138 матчах за команду хавбек забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 июня 2022
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:28
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:06
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:47
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:37
-
08:10
-
07:44
-
07:21
-
02:33
-
01:48
-
01:15