Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, что ответит болельщикам «Спартака», которые назовут его предателем.



«В комментарии я не заходил, потому что там могут написать всякое. Для меня показательно, что многие ветераны меня поддержали: и спартаковские, и остальные. Что скажу тем, кто назовёт тебя предателем? Что я не предатель», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита» после ухода из московского «Спартака». В составе красно-белых Зелимхан Бакаев стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022. В финальном матче «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.