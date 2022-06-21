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Бакаев: после ухода из «Спартака» обиды нет. На кого, на что обижаться?

Бакаев: после ухода из «Спартака» обиды нет. На кого, на что обижаться?
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Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, что у него нет обиды после ухода из московского «Спартака».

«После ухода из «Спартака» обиды точно нет. На кого, на что мне обижаться? Такова жизнь, это футбол. Так случается. Решили не продлевать – вот и всё. Ворота передо мной открылись, и я ушёл. Очень благодарен клубу, который меня воспитал и дал дорогу в футбол», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита» после ухода из московского «Спартака». В составе красно-белых Зелимхан Бакаев стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022. В финальном матче «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

«Я не предатель». Первое интервью с Бакаевым после ухода из «Спартака» «Я не предатель». Первое интервью с Бакаевым после ухода из «Спартака»
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