«Ювентус» рассматривает возможность подписания форварда «Интера»
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«Ювентус» готов подписать нападающего «Интера» Эдина Джеко, который может покинуть команду после предстоящего возвращения форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Напомним, «Интер» ведёт переговоры с «Челси» об аренде 28-летнего бельгийского футболиста на сезон. Уход Джеко может быть связан не только с возвращением Лукаку, но и желанием «Интера» разгрузить зарплатную ведомость: Эдин получает в миланской команде около € 5 млн за сезон.
36-летний Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».
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