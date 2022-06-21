«Ювентус» рассматривает возможность подписания форварда «Интера»

«Ювентус» готов подписать нападающего «Интера» Эдина Джеко, который может покинуть команду после предстоящего возвращения форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, «Интер» ведёт переговоры с «Челси» об аренде 28-летнего бельгийского футболиста на сезон. Уход Джеко может быть связан не только с возвращением Лукаку, но и желанием «Интера» разгрузить зарплатную ведомость: Эдин получает в миланской команде около € 5 млн за сезон.

36-летний Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».