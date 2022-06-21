Кристиан Эриксен и Юрриен Тимбер отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен и защитник «Аякса» Юрриен Тимбер отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед» в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Юрриен Тимбер хочет сохранить место в составе сборной Нидерландов перед чемпионатом мира 2022 года. Нидерландский защитник считает, что переход в «МЮ» ослабит его позиции в сборной.

Отмечается, что датский полузащитник Кристиан Эриксен предпочитает остаться в «Брентфорде» или вернуться в лондонский «Тоттенхэм».

Также сообщается, что главной целью Эрика тен Хага остаётся полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Отмечается, что клуб в скором времени может сделать за нидерландского игрока улучшенное предложение в размере € 70 млн.