Кристиан Эриксен и Юрриен Тимбер отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен и защитник «Аякса» Юрриен Тимбер отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед» в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, Юрриен Тимбер хочет сохранить место в составе сборной Нидерландов перед чемпионатом мира 2022 года. Нидерландский защитник считает, что переход в «МЮ» ослабит его позиции в сборной.
Отмечается, что датский полузащитник Кристиан Эриксен предпочитает остаться в «Брентфорде» или вернуться в лондонский «Тоттенхэм».
Также сообщается, что главной целью Эрика тен Хага остаётся полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Отмечается, что клуб в скором времени может сделать за нидерландского игрока улучшенное предложение в размере € 70 млн.
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