«Вест Хэм» объявил о подписании защитника «Ренна» и сборной Марокко

Защитник «Ренна» и сборной Марокко Наиф Агер перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.



Агер подписал пятилетний контракт с «молотобойцами». Марокканский защитник будет выступать за английский клуб под 27-м номером.



Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Он провёл 79 матчей за «Ренн» с момента перехода в команду из «Дижона» в 2020 году за € 4 млн.



В сезоне-2021/2022 марокканский защитник провёл за «Ренн» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в € 12 млн. Ранее сообщалось, что «Ренн» не продаст защитника сборной Марокко за сумму, меньшую чем € 40 млн.