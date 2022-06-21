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«Вест Хэм» объявил о подписании защитника «Ренна» и сборной Марокко

«Вест Хэм» объявил о подписании защитника «Ренна» и сборной Марокко
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Защитник «Ренна» и сборной Марокко Наиф Агер перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Агер подписал пятилетний контракт с «молотобойцами». Марокканский защитник будет выступать за английский клуб под 27-м номером.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Он провёл 79 матчей за «Ренн» с момента перехода в команду из «Дижона» в 2020 году за € 4 млн.

В сезоне-2021/2022 марокканский защитник провёл за «Ренн» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в € 12 млн. Ранее сообщалось, что «Ренн» не продаст защитника сборной Марокко за сумму, меньшую чем € 40 млн.

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