Хавбек «Спартака» Сунгатулин арендован «Уралом» с правом выкупа
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Екатеринбургский «Урал» заключил годовое арендное соглашение с полузащитником структуры «Спартака» Фанилем Сунгатулиным. Об этом сообщает пресс-служба молодёжного «Спартака» в телеграм-канале. Перед уходом 20-летний футболист заключил с командой новый контракт, у «Урала» будет опция выкупа хавбека.
Сунгатулин — воспитанник красно-белых. За первую команду Фаниль дебютировал в мае 2022 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2). Всего Сунгатулин принял участие в 91 игре за команды структуры «Спартака», в которых отличился дважды и отдал семь результативных передач.
Напомним, «Урал» завершил минувший сезон в чемпионате России на 12-й позиции турнирной таблицы, «Спартак» расположился на две строчки выше.
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