Спортивный журналист Геннадий Орлов раскритиковал работу современных комментаторов.

«Я сейчас скажу как президент ассоциации спортивных комментаторов России. У нас комментаторское дело размыто. Есть те, кто приходит по конкурсу, и это видно. Но есть немало тех, кого просто назначают. Они выходят – и о ужас! Ребята, ну держите вы планку комментаторского искусства. Считаю, что комментаторов нужно брать только через конкурс. Со стороны не должны приходить люди на штатную должность комментатора. Комментатор должен доказать, что он знает необходимые критерии.



Сегодня я слушаю немало комментаторов – и они не знают правил той или иной игры, которую комментируют. Ну это за гранью. Я уже не говорю про русский язык, а это критерий номер один для комментатора. И третий компонент – доброжелательность. Доброжелательность заключается и в том, чтобы случайно никого не обидеть. Но угождать никому не надо. Нужно говорить так, как считаешь нужным, и стремиться к объективности», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».