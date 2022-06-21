«ПСЖ» готов подписать Левандовского, его агент помог парижанам подписать Неймара в 2017-м

«ПСЖ» продолжает интересоваться нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовским. Французская команда ведёт переговоры с агентом польского игрока Пини Захави, который помог парижанам подписать Неймара из «Барселоны» в 2017 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 33-летний Левандовски уже согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной», но не способность испанской команды выплатить за игрока требуемую сумму, может повлиять на его возможный переход в «ПСЖ».
30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.
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