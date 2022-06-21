Сегодня Садио Мане пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сегодня, 21 июня, пройдёт медицинское обследование перед переходом в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, сенегальский футболист прибудет в Мюнхен около 10:00 по британскому времени. Также отмечается, что, помимо обследования, сенегалец планирует посетить спортивные объекты мюнхенского клуба.

Ранее появлялась информация о том, что английский и немецкий клубы согласовали трансфер Садио Мане за € 40 млн. Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.