Роман Зобнин: как прошёл медосмотр? Всё в порядке

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что успешно прошёл предсезонный медосмотр.

«Как прошёл медосмотр? Всё в порядке», — приводит слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Его текущее соглашение с московской командой истекает через два года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отличился трижды и отдал результативную передачу.

Сегодня, 21 июня, основной состав московского «Спартака» проходит медосмотр. Капитан и защитник команды Георгий Джикия приехал на него на своей «Волге». Ближайший официальный матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 9 июля с «Зенитом» за Суперкубок России.