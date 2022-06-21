В «Спартаке» не стали отвечать на вопрос о медосмотре Зиньковского в клубе
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал отвечать на вопрос о медосмотре игрока «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в клубе.
«Всё узнаете в своё время», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Отметим, что игрок самарского клуба стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. «Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.
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