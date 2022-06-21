Орлов: Абаскаля называют будущей звездой Испании. Посмотрим-посмотрим

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».



«Сейчас столько тренеров поменялось в РПЛ. В «Сочи» пришёл Гаранин, в ЦСКА — Федотов, в «Спартак» — вообще никому не известный человек, какая-то тёмная лошадка из Испании. В «Динамо» тоже поменяли тренера. Если у кого-то что-то не пойдёт, то есть Кержаков, у которого лучшая пресса. Дай бог, чтобы он занял какое-то место.



Абаскаль, который приехал в «Спартак», — это загадка даже для испанцев. Ругать не будем – может, он и правда талантливый, способный. О нём говорят, что это одна из будущих звёзд тренерского искусства Испании. Посмотрим-посмотрим», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



Напомним, о назначении 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» стало известно 10 июня. Днём ранее клуб объявил об уходе Паоло Ваноли: итальянец возглавил команду в декабре 2021 года и привёл к победе в Кубке России.