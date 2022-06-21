Лучшие молодые футболисты СКА Ростов-на-Дону покинули клуб из-за задержек зарплаты

Лучшие молодые игроки ФК СКА Ростов-на-Дону ушли из клуба из-за задержек зарплаты. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

По информации источника, владелец клуба из Ростова-на-Дону известный рэп-исполнитель Баста обещал расплатиться с футболистами после выхода команды в ФНЛ. Однако донской клуб не решил задачу по итогам сезона и игроки не получили ни зарплаты, ни премиальных за второй круг турнира. По данным источника, средняя сумма долга составляет 700 тыс. рублей на одного футболиста.

В ростовском клубе данную информацию не комментируют. Сообщается, что футболисты готовы идти в суд в том случае, если к началу нового сезона зарплата не будет выплачена.

В минувшем сезоне СКА из Ростова-на-Дону занял второе место в турнирной таблице ФНЛ-2, набрав 76 очков после 32 матчей.