Чернов: нам не запрещали говорить о бойкоте Суперкубка. Пускай руководство говорит

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что игрокам не запрещали говорить о бойкоте матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».



«Мы не обсуждали бойкот. Нам не запрещали говорить о бойкоте Суперкубка. Пускай руководство говорит», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, московский «Спартак» ранее рассматривал возможность бойкота матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» из-за выбранного места проведения игры. РФС принял решение, что матч должен состояться в Санкт-Петербурге 9 июля. Московский «Спартак» должен выступить в этой игре как обладатель Кубка России, а санкт-петербургский «Зенит» как действующий чемпион Российской Премьер-Лиги.