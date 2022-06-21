«Ньюкасл» хочет подписать Азара
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге (АПЛ). «Ньюкасл» готовит предложение по трансферу 29-летнего футболиста. Об этом сообщает Bild.
По сведениям источника, переход бельгийского полузащитника можно осуществить за € 15 млн. Торган является младшим братом футболиста мадридского «Реала» Эдена Азара. Весной сообщалось, что «Боруссия» рассматривает воссоединение братьев в одной команде.
В дортмундскую «Боруссию» Азар перешёл из мёнхенгладбахской в 2019 году. В 98 матчах за «шмелей» Торган забил 15 голов и отдал 20 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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