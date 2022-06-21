Невилл раскритиковал владельцев «МЮ» за получение € 13 млн в качестве дивидендов от клуба

Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что владельцы клуба, американская семья Глейзеров, не должны получать никаких дивидендов от клуба, по крайней мере, в течение следующих трёх лет. Бывший игрок «МЮ» отреагировал на сообщения о том, что Глейзеры собираются вывести порядка € 13 млн в качестве дивидендов клуба. Невилл убеждён, что данные средства должны быть реинвестированы в клуб.

«Семья Глейзеров не должна получать дивиденды в размере € 13 млн, что, как сообщается, должно произойти в ближайшую пятницу. Это неправильно с учётом инвестиций, которые необходимо направить на команду, стадион и тренировочную базу. Экономическое положение клуба находится в достаточно затруднительном положении по сравнению с предыдущими годами. Необходимо объявление, чтобы остановить это минимум на следующие три года», — написал Гари Невилл на своей странице в одной из социальных сетей.