Джикия — о Суперкубке: я хочу играть. Официальное заявление от клуба будет на днях

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с «Зенитом», который пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
«Официальное заявление этого мероприятия будет на днях от клуба. Что касается меня лично, то я хочу играть, потому что я — спортсмен. Я всегда готов играть за титулы, за большие игры. Вот это моё мнение. Что касается официального заявления, то оно будет от клуба», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что московская команда может бойкотировать матч с «Зенитом» из-за решения Российского футбольного союза (РФС) провести его на «Газпром Арене».
Сегодня, 21 июня, футболисты красно-белых проходят предсезонный медосмотр. Джикия приехал на него на своей «Волге».
- 21 июня 2022
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