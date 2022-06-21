Джикия высказался о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Зиньковский? Перешёл в «Спартак»? Когда перейдёт, тогда и будем смотреть. Мы с ним в хороших отношениях. В сборной общались. Он качественный футболист, поэтому посмотрим», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с Зиньковским. Отметим, что игрок самарского клуба стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.