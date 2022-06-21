Джикия: до последнего думал, что Бакаев останется в «Спартаке»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что до последнего думал, что Зелимхан Бакаев останется в московском клубе.
«Не было ощущения, что вопрос Зелимхана и «Зенита» был решён месяц назад? Нет. Когда я сказал, что пойду и поговорю с ним, мы с ним долго разговаривали, встречались, но до последнего я думал, что он останется. Я хотел, чтобы он остался в «Спартаке». Я об этом неоднократно говорил и заявлял. Ситуация с Жиго и с Бакой… Так бывает, мы все взрослые люди», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Зелимхан Бакаев в нынешнее летнее трансферное окно покинул «Спартак» на правах свободного агента и перешёл в «Зенит». Сегодня, 21 июня, футболисты красно-белых проходят предсезонный медосмотр. Джикия приехал на него на своей «Волге».
- 21 июня 2022
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